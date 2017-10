Gemeinsam Grenzen setzen gegen Überlastung im Krankenhaus – das ist das Ziel einer weiteren bundesweiten ver.di Aktion "Grenzen setzen" ab 10. Oktober 2017, an dem sich auch 16 Kliniken aus Baden-Württemberg beteiligen.

Die Personaldecke in den meisten Krankenhäusern ist so dünn, dass das sogenannte "Einspringen aus dem Frei" alltäglich geworden ist, so die Gewerkschaft ver.di in einer Pressemeldung zur Aktion. Stationsteams aus Krankenhäusern in ganz Deutschland werden an zwei Tagen demonstrativ nicht einspringen, sprich: die ständigen Eingriffe in ihre Zeit- und Lebensplanung verweigern, heißt es weiter.

"Wir lassen nicht mehr locker: Die Beschäftigten der Kliniken werden nicht weiter mit Selbstaufopferung und krankmachendem Engagement die Lücken schließen, die ihre Arbeitgeber und eine falsche Gesundheitspolitik zu verantworten haben", so Irene Gölz, ver.di Landesfachbereichsleiterin im Gesundheitswesen.

ver.di rechnet mit 162.000 offiziellen Stellen

Das Land ist für die Investitionskostenfinanzierung der Kliniken zuständig und fördert seit Jahren unterhalb des tatsächlichen Bedarfs. Deshalb kürzen viele Kliniken beim Personal, um dringende Investitionen tätigen zu können. Minister Manfred Lucha ist in die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2018/19 mit einer Kürzung von je 13 Millionen Euro pro Jahr gegangen, am Ende stehen insgesamt 25 Millionen Euro weniger in beiden Jahren, heißt es in der Pressemeldung der ver.di weiter.

Bundesweit müsste es nach einer ver.di-Erhebung für eine sichere und gute Versorgung 162.000 Stellen in Krankenhäusern mehr geben, allein 70.000 Stellen für Pflegefachkräfte. ver.di begrüßt deshalb, dass die Stiftung Patientenschutz mit eindeutigen Zahlen die Personalnot thematisiert hat und die Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung unterstützt.

Offiziell ist keine Karlsruher Klinik dabei

Wie ka-news berichtete, war auch eine Karlsruher Klinik konkret von der Personalnot betroffen: Hier wurde die Notaufnahme wenige Male kurzzeitig geschlossen, Rettungswagen mussten daher einen längeren Weg zu einer anderen Klinik in Kauf nehmen.

Ob unter der bislang 16 teilnehmenden Kliniken aus dem Land auch ein Krankenhaus in Karlsruhe ist, konnte Pressesprecher Andreas Henke auf Nachfrage von ka-news nicht sagen. Es wollen aber nicht alle teilnehmenden Kliniken offiziell genannt werden, so Henke. Es bestehe die Befürchtung, dass der Eindruck entstehen könnte, dass das Personal "keine 100 Prozent" mehr gebe, erklärt der Pressesprecher weiter. Kliniken, die sich an der Aktion beteiligen und öffentlich genannt werden können, seien unter anderem im Bodenseeraum oder in Stuttgart.