Seit Mittwoch können chinesische Kunden die Eigenmarken von dm-drogerie-Markt über das Internet kaufen. Geliefert wird dann per Luftfracht, wie der Karlsruher Drogerie-Riese berichtet.

Deutsche Drogerie-Produkte für den chinesischen Markt: Kunden aus Fernost können nun die Eigenmarken das dm-drogerie-Markts über den Tmall Global Shop dm-deguo.tmall.hk bestellen. Der Marktplatz Tmall Global wird vom größten chinesischen cross-border online-Anbieter Alibaba Group betrieben.

Im ersten Schritt sollen 22 Produkte der Marken Balea, Das gesunde Plus, Dontodent und Prinzessin Sternenzauber über den dm-Store auf Tmall Global angeboten werden, weitere Produkte sollen folgen. Die Lieferung erfolgt aus einem eigens eingerichteten deutschen Verteilzentrum, Distributionspartner in Deutschland sind DSV und die Hermes GmbH.

In China übernimmt das Alibaba-eigene Logistiknetzwerk Cainiao die Belieferung der Kunden. Den Kundenservice übernimmt ein chinesisches Partnerunternehmen, um die dm-Kunden in der Landessprache und zeitnah beraten und betreuen zu können.

"Unsere dm-Marke Balea ist neben Nivea die bekannteste und beliebteste Marke für Körperpflege in Deutschland und auch bei den Menschen in China bereits jetzt sehr beliebt. Wir handeln also ganz nachfrageorientiert, wenn wir die Balea-Produkte für Gesichts-, Körper- und Haarpflege ab sofort in China anbieten", erläutert Christoph Werner, Geschäftsführer Marketing & Beschaffung dm-drogerie markt.