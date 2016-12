PTV Group wird in Kalifornien mit Innovationspreis ausgezeichnet

Der Transportdienst PTV Group mit Sitz in Karlsruhe erhält vom amerikanischen Konzern GE (General Electrics) den "Innovation Award". Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an der Zukunft von Verkehr, Logistik und Technologie.

Der Transportdienst PTV Group wurde anlässlich der 5. "Minds + Machines"-Veranstaltung vom amerikanischen Unternehmen General Electric ("GE") mit dem "Current, powered by GE Partner Innovation Award" ausgezeichnet. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Die feierliche Preisverleihung fand am im November in San Francisco, Kalifornien, statt. Es sei eine Anerkennung der besonderen Innovationsleistung der PTV Group, die sich in ihren Softwarelösungen für komplexe Aufgaben im Bereich Verkehr und Logistik widerspiegelt.

Gemeinsam bilden PTV Group und der Stromkonzern Current eine Allianz, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine nachhaltige Zukunft auf Basis digitaler Infrastrukturen zu schaffen, indem sie Verkehrsströme optimiert, Lebensqualität verbessert und für mehr Sicherheit sorgt.

"Gestaltung einer positiven Zukunft unseres Planeten"

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung seitens unseres geschätzten Partners Current“, heißt es in der Pressemeldung weiter. "Unser Ziel ist es, eine erfolgreiche Partnerschaft mit Current zu etablieren und zugleich aktiv zur Gestaltung einer positiven Zukunft unseres Planeten beizutragen."

"Minds + Machines" ist das führende Branchenevent im Bereich Industrial Internet, das sich den Themen Software, Innovationen und digitale Industrie widmet. Zu diesem Ereignis trifft sich die weltweite Community aus Entwicklern, Partnern, Branchenführern und Vordenkern.

Hintergrund:

Die PTV Group (Planung Transport Verkehr AG) plant und optimiert weltweit Transportrouten, Vertriebsstrukturen, Individualverkehr und öffentlichen Verkehr. Zum Angebot gehören Software, Daten, Content, Consulting und Forschung. Seit der Gründung 1979 ist der PTV-Hauptsitz in Karlsruhe Entwicklungs- und Innovationszentrum. Rund um den Globus arbeiten rund 700 Mitarbeiter an Lösungen für die öffentliche Verwaltung, Ministerien, Handel und Industrie.