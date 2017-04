vor 39 Minuten Stuttgart/Karlsruhe ÖPNV-Offensive: Land will Bahn- und Busverkehr ausbauen

Baden-Württemberg will in den kommenden Jahren den Bahn- und Busverkehr im Land wesentlich erweitern. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, sollen alle Kommunen am Tag öfter als bisher und mindestens im Stundentakt angebunden sein.