Zwischen dem 28. September und 1. Oktober wird die Karlsruher Messe für Tausende Besucher zum Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche. Über die viertägige Messe Nufam erwarten die Veranstalter über 25.000 Besucher.

Mehr als 350 Aussteller aus 13 Ländern präsentieren auf der Nutzfahrzeugmesse (Nufam) zum fünften mal in Karlsruhe alles was die Branche zu bieten hat. Von Fahrzeugen aller Gewichtsklassen, Aufbauten, Anhängern, Reifen, Zubehör bis zur Werkstattausrüstung.



"Die Nufam vergrößert sich kontinuierlich und ist ein Abbild der stark wachsenden Nutzfahrzeugbranche. Mit der erweiterten Veranstaltungsfläche von über 70.000 Quadratmetern und dem Ausbau des Fachbesucherprogramms positioniert sich die Messe als ideale Informations- und Entscheidungsplattform", die Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH Britta Wirtz.

Suche nach dem besten Trucker Deutschlands

Erstmals belegt die Nufam alle vier Hallen sowie das Freigelände der Karlsruher Messe. Vor allem im Bereich der Fahrzeug- und Aufbauhersteller verzeichne die Nutzfahrzeugmesse ein erhebliches Wachstum, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Thementage für Fachbesucher wurden ausgebaut und informieren praxisnah. Auch aktuelle Gesetzesänderungen und zukunftsweisende Themen wie Elektromobilität und Automatisierung sollen auf der diesjährigen Nufam thematisiert werden.

In Halle 3 werden erstmals Themen wie Jobsuche, Weiterbildungsmöglichkeiten und die Vernetzung mit Verbänden und Institutionen im Vordergrund stehen. Die Kommunalmeile und der Demopark ergänzen die vier Messehallen und das Ausstellerfreigelände. Weitere Neuerungen in diesem Jahr sind neben einem Trucker-Wettbewerb, bei dem mit Theorie und Praxisaufgaben der beste Trucker Deutschland gefunden werden soll auch, auch dass es dreimal täglich geführte Touren geben soll, bei denen die Fahrzeuge, Aufbauten und Anbaugeräte direkt durch die Aussteller selbst in Aktion gezeigt werden.