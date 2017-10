vor 5 Stunden Karlsruhe Notfall-Hilfe für Firmen: "Cyberwehr" soll nach Karlsruhe kommen

Das Land will Unternehmen in Sachen IT-Sicherheit stärker unterstützen. Helfen sollen dabei unter anderen eine "Cyberwehr", die Unternehmen in Notfällen unter die Arme greifen soll. Wie Innenminister Strobl ankündigt, soll das Pilotprojekt in der Fächerstadt an den Start gehen.

