Neueröffnung: Decathlon kommt nach Karlsruhe

Der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon wird in der Postgalerie seine erste Filiale in Karlsruhe eröffnen. Auf 2.700 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen dort 35.000 Sportartikel für Groß und Klein, Anfänger und Profis, Einzel- und Teamsportler angeboten werden.

Die sportliche Vielfalt reicht dann von Klassikern wie Fahrrädern und Fitnessgeräten bis hin zur Ausrüstung für Randsportarten wie Tauchen oder Angeln, verspricht das Center-Management. Ein Team aus voraussichtlich 60 Mitarbeitern wird außerdem mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Postgalerie als attraktiver Einkaufsstandort

Decathlon ist bisher mit 33 Filialen in ganz Deutschland vertreten. Darunter sind auch sechs Standorte in Baden-Württemberg. Mit der Eröffnung in Karlsruhe wird Decathlon insgesamt mit sieben Filialen in Baden-Württemberg vertreten sein.

Der neue Filialstandort wird im Shopping Center Postgalerie direkt in der Innenstadt an der Kaiserstraße eröffnet. Decathlon übernimmt dort in Kürze die bisher durch Sportarena genutzte Fläche. "Im selben Gebäude befinden sich unter anderem Primark und TK Maxx, welche zusammen mit dem französischen Sportartikelhersteller und -händler die Postgalerie zu einem attraktiven Einkaufsstandort machen", freuen sich die Center-Verantwortlichen.

Hintergrund: Der 1976 gegründete Sportartikelhersteller aus Frankreich bietet Equipment und Bekleidung für über 70 Sportarten unter einem Dach. Allein mit seinen 20 exklusiven Eigenmarken – den Passion Brands – vertreibt das Unternehmen mittlerweile mehr als 35.000 Artikel in weltweit über 1.000 Filialen. In Deutschland ist Decathlon bisher mit 33 Filialen und 2.300 Mitarbeitern vertreten. Mit über 9,1 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 70.000 Mitarbeitern ist Decathlon damit einer der größten Sportartikelhersteller und -händler der Welt.