Es ist ein neuer Rekordwert: Die Zahl der Pendler, die tagtäglich in Deutschland unterwegs sind, hat einen neuen Höchststand erreicht. 2015 pendelten bundesweit bereits 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job in eine andere Gemeinde. Auch Karlsruhe ist im Städtevergleich vorne mit dabei.

Sie leben nicht dort, wo sie arbeiten: Die Zahl der Pendler hat inzwischen einen Rekordwert erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn. Die meisten Pendler gibt es in München. Dort arbeiteten 2016 rund 355.000 Menschen, die außerhalb der Stadtgrenze wohnten, gefolgt von Frankfurt am Main mit 348.000 Pendlern.

Karlsruhe landet vorne im Pendel-Ranking

Ein Blick auf die Zahlen in Karlsruhe zeigt: Auch hier steigt die Zahl der Pendler. Allein zwischen 2005 und 2015 stieg die Zahl der Berufspendler nach Aussage der Stadt um mehr als 12.300 Personen. Im Jahr 2015 waren dann laut Statistik der Stadt 139.651 Pendler rund um Karlsruhe unterwegs - ein neuer Höchststand. Karlsruhe landet mit diesen Zahlen im Ranking des BBSR auf Platz 14 von insgesamt 78 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Ob sich dieser Trend auch 2016 fortgesetzt hat, bleibt derzeit noch abzuwarten. Die Zahlen für das vergangene Jahr liegen noch nicht vor.

Von insgesamt 170.835 Beschäftigten (Anm. d. Redaktion: Nicht berücksichtigt sind in dieser Rechnung Selbstständige, Beamte, Richter, Soldaten und geringfügig Beschäftigte) aus dem Jahr 2015 kamen 99.663 - und damit mehr als jeder Zweite - aus dem Umland zur Arbeit nach Karlsruhe. Die meisten Berufspendler, die ihren Arbeitsplatz in der Fächerstadt haben, kamen dabei aus dem Landkreis Karlsruhe (44.145). 10.420 Beschäftigte pendelten aus den Kreisen Rastatt und Baden-Baden in die Fächerstadt, aus Rheinland-Pfalz kamen 16.122 Personen.

Doch nicht nur die Zahl der Menschen, die zur Arbeit nach Karlsruhe fahren, ist angestiegen. 39.988 sozialversicherungspflichtige Fächerstädter pendelten 2015 täglich zur ihrer Arbeitsstelle. Diese lagen vor allem im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Wichtigste Zielorte der Auspendler waren nach Aussage der Stadt Eggenstein-Leopoldshafen und Ettlingen. In die Südpfalz pendelten 2.428 Personen, in die Kreise Rastatt und Baden-Baden weitere 4.108 in Karlsruhe wohnhafte Arbeitskräfte.

Mehr als 14 Kilometer für eine Strecke

Dabei ist deutschlandweit nicht nur die Zahl der Pendler gestiegen, sondern auch die Strecke, welche diese täglich zurücklegen. Laut Studie ist durchschnittliche einfache Arbeitsweg von 14,6 Kilometern auf 14,8 Kilometer angewachsen. Aber wie kommt es, dass immer mehr Menschen zu ihrem Arbeitsplatz in die Großstadt pendeln? Das BBSR kommt zu dem Schluss, dass sich diese Entwicklung mit einem deutlichen Beschäftigtenzuwachs in den vergangenen Jahren erklären lässt.

"Insbesondere die Umlandkommunen profitieren vom Wachstum der wirtschaftsstarken Großstädte, sagt BBSR-Direktor Herrmann. "Es hat aber auch Nebenwirkungen, dass immer mehr Beschäftigte außerhalb wohnen. Der Flächenverbrauch und die Verkehrsbelastung steigen." Daher sei es wichtig, dass Infrastruktur mit dem Wachstum Schritt halte und das Umland gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden bleibe.

Wenn der Heimweg zur Belastungsprobe wird

Einfach haben es Pendler auf dem Weg in die Fächerstadt nicht. So wird aktuell noch bis Mai die Fahrbahn auf der Südtangente im Bereich der Anschlussstelle 1 erneuert. Spätestens am 3. Mai soll die Südtangente dann wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Dann wird auf der A5 eine 10-Kilometer-Baustelle zwischen Rastatt und Karlsruhe-Süd, von Basel her kommend, eingerichtet. Dort sollen die Baumaßnahmen dann im Dezember 2017 beendet sein. Die Folge für viele Pendler: Stau und damit Wartezeiten.

Genau das kann kann dann zum Problem werden. Pendeln, darin sind sich viele Experten einig, erhöht das Risiko für Erkrankungen. Täglich mehrere Kilometer zwischen dem Arbeitsplatz und den eigenen vier zurücklegen zu müssen, zehrt an den Nerven, warnte die Techniker Krankenkasse (TK) in einem Gesundheitsreport.

Berufspendler würden zwar weniger häufig krankgeschrieben als wohnortsnahe Erwerbstätige, waren 2011 aber häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. "Entscheidend ist nicht, wie lang der Weg ins Büro ist, sondern vielmehr die Ohnmacht im Stau oder der Frust über verspätete Züge", so Ellen Basner, Diplom-Psychologin bei der TK in einem Presseschreiben. "Wer morgens und abends regelmäßig unter Strom steht, leidet psychisch."