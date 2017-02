Ab Herbst sind Edinburg und Warschau der Region ein bisschen näher, zumindest was die Verbindung angeht. Denn am Herbst fliegt die irische Billigfluglinie Ryanair ab dem Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden auch nach Polen und Schottland.

Ab Oktober 2017 geht es jeweils zweimal wöchentlich vom FKB an den nur 40 Kilometer vom Zentrum Warschaus entfernt gelegenen Flughafen Warschau-Modlin (WMI) und an den schottischen Flughafen Edinburgh (EDI) am westlichen Stadtrand der schottischen Hauptstadt.

"Das neue Ryanair-Flugangebot nach Warschau bietet die lange nachgefragte, direkte Verbindung zwischen unserer Region und Polen und ergänzt daher unseren Flugplan optimal", so Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung.

Die neuen Strecken werden im Oktober im Rahmen des Winterflugplans 2017/2018 eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Strecken dann jeweils zweimal wöchentlich bedient werden.