vor 2 Stunden Rheinmünster Neue Verbindungen sollen Betrieb am Baden Airpark stärken

Mit neuen Flugverbindungen sollen die Passagierzahlen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden im Winterhalbjahr deutlich steigen. So seien neue Strecken unter anderem nach Spanien, Bulgarien, Malta und Italien in den Flugplan aufgenommen worden,