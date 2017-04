vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Systeme: Stadtwerke Karlsruhe und EnBW bauen Partnerschaft aus

Die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice Gesellschaft (SWKN) und die EnBW erweitern ihre Partnerschaft in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen im Themenbereich der intelligenten Messsysteme für Strom. Das kündigen beide Unternehmen in einer Pressemeldung an.