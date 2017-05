vor 49 Minuten Karlsruhe/Graben-Neudorf "Neue Mitte" für Graben-Neudorf: Volkswohnung entwickelt Planungs-Projekt

Die Karlsruher Volkswohung GmbH hat vom Gemeinderat in Graben-Neudorf den Zuschlag bekommen, die Planung für ein 12.000 Quadratmeter großes Grundstück durchzuführen. Das berichtet die Gemeinde am Dienstag in einer Pressemeldung.

