Neue Kooperation: Karlsruhe will Übergang von Schule zu Beruf erleichtern

Um den Jugendlichen den Übergang von der Schule in den Beruf und die Ausbildung zu erleichtern, soll es in Karlsruhe künftig eine Informationsplattform zu allen Angeboten an der Schwelle zur Ausbildung geben. Gleichzeitig soll ermittelt werden, welcher Bedarf bei der Begleitung von Schulabgängern besteht. Geleitet werden die Aktivitäten von einer Steuerungsgruppe und dem Regionalen Übergangsmanagement (RÜM).

Ziel sei, die Zahl junger Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss zu verringern sowie ihnen bei der Orientierung auf dem Weg in den Beruf zu helfen. In den Fokus genommen werden auch Fördermaßnahmen der Dualen Ausbildungsvorbereitung an den Beruflichen Schulen.

"Die Wirtschaft braucht dringend gut qualifizierten Fachkräftenachwuchs"

Die Kooperationsvereinbarung ist von der Stadt Karlsruhe, der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, die Arbeitsförderungsbetriebe (AFB), der Deutscher Gewerkschaftsbund, Region Nordbaden, der Handwerkskammer Karlsruhe, der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, des Jobcenters Karlsruhe, der Kreishandwerkerschaft Karlsruhe, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, des Staatlichen Schulamts Karlsruhe, des Stadtjugendausschuss e. V. und Südwestmetall, Bezirksgruppe Karlsruhe unterzeichnet worden. Einbezogen werden auch alle laufenden Programme der Partner.

"Die Wirtschaft braucht dringend gut qualifizierten Fachkräftenachwuchs. Deshalb fördert das Land einen Modellversuch, um den Übergang von der Schule in Ausbildung zu verbessern", so die Staatssekretärin Katrin Schütz vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Sie begrüßt es sehr, dass sich die Stadt Karlsruhe daran beteilige. "Die unterzeichnete Kooperationsvereinbarung aller örtlichen Akteure ist ein sinnvolles Instrument, um den Modellversuch nachhaltig in der Stadt zu verankern", so Schütz abschließend.