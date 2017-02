In einem Brief an die Deutsche Bahn AG hatten sich die vier Landtagsabgeordneten der Grünen Andrea Schwarz, Bettina Lisbach, Alexander Salomon und Barbara Saebel für eine breite Beteiligung bei der Trassenfindung zur Rheintalbahn im Raum Karlsruhe eingesetzt. Die Bahn hat nun reagiert.

Die Deutsche Bahn habe jetzt darauf mit der Mitteilung reagiert, dass sie beabsichtige, noch in diesem Jahr die ersten Planungen zu beginnen. Dabei habe sie großes Interesse, die vom Projekt betroffenen Bürger sowie Institutionen bereits von Anfang an in die Planungen einzubinden, um zu mehrheitsfähigen Lösungen zu kommen. Das teilen die vier Abgeordneten in einer Pressemeldung zum Thema mit.

Der Planungsprozess solle transparent und nachvollziehbar gestaltet werden, heißt es weiter in dem Antwortschreiben der DB an die vier Abgeordneten. Auch solle den betroffenen Stakeholdern ermöglicht werden, sich von Anfang an mit ihren Vorstellungen und Ideen aktiv in das Projekt einzubringen.

So soll im Herbst dieses Jahres projektbegleitend eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im Abschnitt Mannheim – Karlsruhe beginnen. Auch weist die Bahn abschließend darauf hin, dass ihr die Erreichung mehrheitsfähiger Lösungen im Großprojekt Rheintalbahn sehr wichtig sei.

Die vier Landtagsabgeordneten werten das Antwortschreiben der DB AG als positives Signal für einen offenen und transparenten Prozess bei der Trassenfindung zur Rheintalbahn. "Wir setzen auf die rege Beteiligung aller Betroffenen und werden die Planungsphase auch von unserer Seite konstruktiv und aufmerksam begleiten."