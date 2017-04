Das Land fördert die Krankenhäuser mit einer Rekordsumme: Mit über einer halben Milliarden Euro wird die höchste Summe investiert, die jemals in Baden-Württemberg in die Krankenhauslandschaft gesteckt wurde. Auch Karlsruhe kann davon profitieren.

Das Kabinett der Landesregierung hat am Dienstag das Jahreskrankenhausbauprogramm 2017 sowie den Krankenhausstrukturfonds Baden-Württemberg beschlossen. Insgesamt kommen der baden-württembergischen Krankenhauslandschaft im Jahr 2017 Mittel von über einer halben Milliarde Euro zugute. Das geht aus einer Pressemeldung der Landesregierung hervor.

Das Jahreskrankenhausbauprogramm 2017 und der Krankenhausstrukturfonds sehen die Förderung von insgesamt 13 dringlichen Bauprojekten in Bad Mergentheim, Baden-Baden, Biberach, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, Öhringen, Rastatt, Ravensburg, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Stuttgart und Weinheim vor. Außerdem wurden zwei Planungsraten für Kliniken in Freudenstadt und Sigmaringen beschlossen. Falls sich bei der Abwicklung des Bauprogramms oder im Krankenhausstrukturfonds noch finanzielle Spielräume eröffnen, könnten auch noch Alternativvorhaben in Calw/Nagold, Karlsruhe, Lörrach, Mannheim und Offenburg zum Zug kommen.

"Mit den Mitteln stärken wir die Qualität der medizinischen Versorgung in Karlsruhe nachhaltig. Wir tragen dafür Sorge, dass eine hochwertige, wohnortnahe und flächendeckende Grundversorgung sichergestellt ist", sind sich die Karlsruher Abgeordneten Bettina Libach und Alexander Salomon (Grüne) sicher. "Wir freuen uns, dass dank der Förderung zeitnah mit der Umsetzung des Neubaus von Haus M und der Sanierung von Haus H1 begonnen werden kann." Die beantragten Kosten liegen zum jetzigen Zeitpunkt bei 221.600 Euro.