Verdi und die IG Metall bereiten in Baden-Württemberg mehrere Warnstreiks vor. Wie die Gewerkschafter mitteilen, soll sowohl im öffentlichen Dienst als auch in Textil- und Bekleidungsbetrieben die Arbeit niedergelegt werden. Auch in Karlsruhe und Region könnte es zu Streiks kommen.

Anfang kommender Woche sollen im ganzen Land Beschäftigte zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen werden. Das kündigt Verdi in einer Pressemitteilung an. Damit reagiert die Gewerkschaft nach eigenen Angaben auf die Weigerung der Arbeitgeber, ein Angebot vorzulegen.

Details zu den Warnstreiks, die Universitäten und Studierendenwerke, Regierungspräsidien, die Zentren für Psychiatrie, Autobahnmeistereien aber auch Dienststellen wie die Landesbibliothek, Staatliche Münze, Wilhelma, Staatsgalerie, Landesmuseen, Statistisches Landesamt, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Staatstheater betreffen können, will Verdi in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Und auch die IG Metall kündigt in einer eigenen Pressemitteilung eigene Warnstreiks: "Mehrere Hundert Beschäftigte in baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsbetrieben legen in der Nacht zum Mittwoch und im Laufe des Mittwochs zeitweise die Arbeit nieder."

In Baden-Württemberg würden am frühen Mittwochmorgen die Nachtschichten verschiedener Betriebe in den Warnstreik treten, darunter Beschäftigte des Automobilzulieferers Adient Interiors in Rastatt und des Airbag-Herstellers GST in Lörrach. Im Laufe des Mittwochs seien weitere Aktionen im Gebiet der Geschäftsstellen Freudenstadt, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd vorgesehen, unter anderem beim Miederhersteller Susa in Heuberg.