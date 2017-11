In Karlsruhe wird es am kommenden Wochenende bunt und abenteuerlich: TV-Stars aus Game of Thrones, Star Wars und den Power Rangers werden sich im Kongresszentrum Karlsruhe mit Fans aus der Film-, Fantasy,- Comic-, Manga- und Animeszene treffen. Die Film und Comic Con findet in Karlsruhe zum ersten Mal statt.

Die Comic Con ist ein Treffpunkt für Fantasyfans: Zwei Tage lang (Samstag und Sonntag, 4. und 5. November) dreht sich im Kongresszentrum Karlsruhe alles um Superhelden, Powerfrauen und Bösewichte. Das Programm besteht aus Autogrammstunden mit TV-Stars, Austausch in Panels und Workshops sowie Kostümwettbewerben. Es zeigen Comic Zeichner ihr Können, Händler und Aussteller bieten das passende Merchandise an.

Cosplayer und Kostümwettbewerbe

Die Comic Con ist weiterhin Treffpunkt für Fans von fantasievollen Kostümen aus dem Comic- und Mangabereich. In der Szene werden kostümierten Fans Cosplayer genannt und sind ein wesentlicher Bestandteil der Fanconventions.

Karlsruhe hat "ideale Voraussetzungen" für Comic Con

Das Veranstaltungsformat Comic Con hat seinen Ursprung in Amerika. In Deutschland finden die Film- und Comicmessen seit einigen Jahren regelmäßig statt. 2015 startete die "German Comic Con" in Dortmund, 2016 folgte die "Comic Con Germany" in Stuttgart - jetzt soll sich die Multigenre-Convention auch in Karlsruhe etablieren. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 5.000 Besuchern und sind vom Standort Karlsruhe überzeugt.

"Karlsruhe ist eine schöne Stadt, und es lohnt sich sie kennenzulernen, Städte wie Stuttgart oder Frankfurt sind nicht weit entfernt, und von daher sind Comic Cons schon bekannt", sagt Monika Schömann, Geschäftsführerin MHS Events, im Interview mit ka-news, "Karlsruhe hat ein großes Einzugsgebiet und damit ideale Voraussetzungen für eine Comic Con. Und wir wollten den Fans aus dieser Region ein Erlebnis direkt vor der Haustüre bieten."

Programm Highlight: Star Wars-Schauspielerin Femi Taylor

Die Veranstalterin der Comic Con Karlsruhe ist selbst seit klein auf Fan von Star Wars und Star Trek: "Über einen langen Zeitraum habe ich Star Trek Conventions organisiert. Jetzt möchte mich auf den Film- und Comicbereich spezialisieren, weil die Themen sehr vielfältig sind. Ich habe schon immer lieber organisiert, als Cons zu besuchen und es macht mir Spaß, eine Arbeit zu machen, bei der ich mit Herz und Seele dabei bin und hinter der ich zu 100 Prozent stehe."

Ein Programm-Highlight ist für Schönmann der Besuch von Star Wars-Schauspielerin Femi Taylor. "Sie hatte eine kurze, aber sehr prägnante Rolle in 'Star Wars-Rückkehr der Jedi Ritter' als Oola, die dem Rankor zum Fraß vorgeworfen wird", so die Veranstalterin. Einen Tipp hat sie an alle Besucher, die zum ersten Mal an einer Convention teilnehmen: "Nehmt euch viel Zeit und rennt nicht einfach nur durch die Halle. Lasst die Atmosphäre, die Cosplayer, die Händler und Artisten, unsere Gäste und damit die ganzen verschiedenen Eindrücke auf euch wirken." Nach der Veranstaltung wollen die Organisatoren entscheiden, ob es 2018 eine weitere Film und Comic Con in Karlsruhe geben wird.