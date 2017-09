19.09.2017 12:33 Karlsruhe Mittelstand und Handwerk: Neues Unternehmernetzwerk in Karlsruhe

In Karlsruhe hat sich ein neuer Zusammenschluss von mittelständischen Unternehmen gegründet: "MH Mittelstand und Handwerk" ist ein eingetragener Verein und will die Interessen von Handwerk, freien berufen, Einzel- und Großhandel sowie Dienstleistern in einem starken Netzwerk zusammenbringen.

