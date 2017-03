Das Center for Real Estate Studies (CRES) hat eine neue Marktstudie zum Karlsruher Mietangebot veröffentlicht. Die durchschnittliche Kaltmiete in Karlsruhe ist innerhalb des vergangenen Jahres kaum gestiegen und im Vergleich mit Freiburg oder Stuttgart verlangen die Vermieter in der Fächerstadt mit durchschnittlich 9,29 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter deutlich weniger als die Landesnachbarn.

Angenehme Miet-Temperaturen in Karlsruhe: Auch im Vergleich zu den anderen Großstädten in Baden-Württemberg bleibt der Mietmarkt in Karlsruhe mit 9,29 Euro pro Quadratmeter moderat. Denn die Mieten in Freiburg liegen mit 10,96 Euro Quadratmeter-Kaltmiete knapp unter 11 Euro, während Stuttgart mit 11,84 Euro bereits fast einen Euro teurer ist.

Miet-Spitzenreiter in Karlsruhe ist nach Auswertung des CRES ist die Nordweststadt mit 10,35 Euro pro Quadratmeter. Die günstigsten Mieten finden sich in mit 8,07 Euro in Grünwettersbach, was aufgrund der Randlage nicht weiter verwunderlich sein dürfte.

Überraschender ist die Tatsache, dass die zum Unistart im vierten Quartal zu erwartenden Mietsteigerungen weitgehend ausgeblieben sind. So stehen den vier Regionen mit Mietsteigerungen um fünf Prozent (u.a. Innenstadt-Ost und Nordweststadt) immerhin acht Regionen gegenüber, in denen sogar rückläufige Mietentwicklungen gemessen werden.

Neben den Erstsemestern scheinen also auch zahlreiche Absolventen für die starken Bewegungen auf dem Markt sorgen. Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass die Anzahl inserierter Wohnungen im letzten Quartal 2016 rund acht Prozent über dem vorherigen Wert lag, so die Studie.

Das Immobilienwetter – was steckt dahinter?

Als Immobilien- oder auch Mietwetter wird eine vom Hochschulinstitut CRES erstellte Marktstudie bezeichnet, die quartalsweise das Karlsruher Mietangebot erfasst und auswertet. Neben Durchschnittspreisen werden die Zahlen angebotener Wohnungen ins Verhältnis zur Bestandsbevölkerung gesetzt. Damit kann man eine Wahrscheinlichkeit abschätzen, zum regionalen Durchschnittspreis auch eine Wohnung zu finden.