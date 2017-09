Die Verwaltungs GmbH Haus & Grund Karlsruhe begrüßt das gestern veröffentlichte Urteil des Landgerichts Berlin zur Mietpreisbremse. Die Berliner Richter halten das 2015 in Kraft getretene Gesetz für verfassungswidrig.

"Die Mietpreisbremse muss jetzt schnellstmöglich abgeschafft werden", fordert Philipp Rademann, Geschäftsführer des Karlsruher Verbandes der Immobilieneigentümer, in einer Mitteilung an die Presse. Probleme auf dem Wohnungsmarkt ließen sich nicht durch immer neue gesetzliche Hürden lösen.

Auch andere gesetzliche Vorgaben, die das Bauen in den zurückliegenden Jahren erheblich verteuert haben, gehörten in der neuen Legislaturperiode zwingend auf den Prüfstand. "In einer wachsenden Stadt wie Karlsruhe besteht auch in den kommenden Jahren zusätzlicher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Hier ist die städtische Politik gefordert, neue Flächen für den Wohnungsbau auszuweisen", so Rademann weiter.

Der Karlsruher Mietspiegel 2017 belege eindeutig, dass die These, in Karlsruhe habe es in den vergangenen Jahren erhebliche Mietsteigerungen gegeben, falsch sei. "Das Mietniveau in Karlsruhe ist in den vergangenen Jahren weniger stark angestiegen als die Durchschnittseinkommen der baden-württembergischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte Rademann.