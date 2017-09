In Karlsruhe muss im Schnitt 38,5 Prozent des Nettoeinkommes für die Miete aufgebracht werden. Zu viel, findet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und fordert deshalb eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

"In deutschen Großstädten leiden viele Menschen unter einer kaum noch tragbaren Belastung durch hohe Mieten", so die DGB Pressestelle in einer entsprechenden Mitteilung . Zu diesem Ergebnis sei eine Untersuchung der Hans-Böckler Stiftung gekommen. "Rund vier von zehn Haushalten in Deutschlands Großstädten müssen demnach mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens allein für ihre Miete (Grundmiete plus Nebenkosten, ohne Heiz- und Warmwasserkosten) ausgeben", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Von den insgesamt 77 untersuchten Großstädten liegen neun in Baden-Württemberg. In der Liste dabei: Die Fächerstadt. Hier soll die Mietbelastungsquote im Schnitt bei 38,5 Prozent liegen und damit sogar noch über Stuttgart. Hier liegt die Quote bei 38,2 Prozent. Spitzenreiter der Liste sind Reutlingen und Mannheim mit 43,4 Prozent, gefolgt von Pforzheim und Freiburg mit jeweils rund 41 Prozent.

"Bei Sozialwissenschaftlern wie bei Immobilienexperten gilt eine Mietbelastungsquote oberhalb von 30 Prozent des Haushaltseinkommens als problematisch. Den Mietern bleibt dann nur relativ wenig Geld zur sonstigen Lebensführung. Dies ist insbesondere bei Menschen mit kleineren Einkommen prekär", beschreibt der DGB.

Mehr Förderung und mehr Ordnung

Martin Kunzmann, DGB-Landesvorsitzender: "Die Untersuchung zeigt zwei Dinge ganz klar: Es ist falsch, den Wohnungsmarkt allein den Investoren zu überlassen. Wir brauchen eine aktive Wohnungspolitik mit den notwendigen Fördermitteln, die auch dort ankommen müssen, wo sie gebraucht werden. Der DGB schätzt den zusätzlichen Wohnungsbedarf im Land auf rund 70.000 Wohnungen pro Jahr. Nötig sind etwa 500 Millionen Euro an Fördermitteln, die das Land oder der Bund investieren müssen."

Kunzmann weiter: "Zudem brauchen wir mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. 38 Prozent der Beschäftigten im Land haben mittlerweile ein atypisches Arbeitsverhältnis. Sie arbeiten in Teilzeit, Leiharbeit oder Minijobs. Von ihren Einkommen können sie keine hohen Mieten bezahlen."