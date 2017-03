Seit Montag läuft das dm-Angebot in China auf dem von Alibaba betriebenen cross-border Marktplatz Tmall Global, der derzeit über 500 Millionen aktive Käufer zählt.

Von Montag, 6. März, bis zum heutigen Mittwoch promotet Tmall Global den offiziellen dm-Markenshop. "Unser Onlineshop in China ist seit dem Start extrem erfolgreich und übertrifft weit unsere Erwartungen", sagt dm-Geschäftsführer Christoph Werner.

Bereits am Montag wurden mehrere tausend Bestellungen aufgegeben und abgewickelt. Am heutigen Mittwoch folgt ein weiterer Impuls: Anlässlich des Weltfrauentags werden im Shop passende dm-Produkte via Livestream inszeniert. Der Verkauf in China stellt laut Christoph Werner ein neues Kapitel für das 1973 in Karlsruhe gegründete Unternehmen dar, das bisher in 12 europäischen Ländern mit mehreren tausend dm-Märkten präsent ist. Es ist das erste Mal, dass dm seine Waren außerhalb Europas vertreibt.

Bereits in der Softlaunch Phase, die im Dezember 2016 begonnen wurde, war der dm- Markenshop in China rasch zum größten deutschen Drogeriemarkt auf Tmall aufgestiegen. dm bietet dort chinesischen Kunden in der Startphase vier seiner 26 erfolgreichen Eigenmarken an.