Die Verkehrsbetriebe in Baden-Württemberg haben in den nächsten Jahren Chancen auf finanzielle Mittel zur Finanzierung von neuen Fahrzeugen. Auch die Karlsruher Betriebe könnten davon profitieren.

Die Landtagsfraktionen von Grünen und CDU einigten sich am Dienstag, 17. Januar, in Stuttgart darauf, den Kommunen Fördermittel für die Neubeschaffung und Sanierung von Schienenfahrzeugen auf Straßen- und Stadtbahnnetzen und kommunalen Nebenbahnen bereitzustellen. Der Finanzausschuss bestätigte am Donnerstag, 26. Januar, dass für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt 60 Millionen Euro aus Sanierungsmitteln im Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.

Verkehrsminister Winfried Hermann, äußerte sich erfreut über die Entscheidung: "Es ist ein wichtiger Beschluss für die Stärkung und Modernisierung des ÖPNV. Durch den Einsatz moderner Fahrzeuge wird der Öffentliche Nahverkehr attraktiver und damit kann es gelingen, dass mehr Menschen umsteigen. Die kommunalen Verkehrsunternehmen wären mit den Ersatzinvestitionen alleine überfordert, müssen aber auch künftig den größeren Teil der Investitionen in jedem Fall selbst tragen.“

Im Frühjahr wird es Anhörungen geben

Die Landesmittel dienen vor allem der Modernisierung und Ersatzbeschaffung. Anträge können Kommunen, Unternehmen die zu mindestens 50 Prozent in kommunalem Eigentum stehen oder kommunale Zweckverbände stellen.

Um möglichst viele Fahrzeuge fördern zu können und den wirtschaftlichen Einsatz von Landesmitteln zu gewährleisten, soll die Förderung mittels eines festen Pauschalsatzes erfolgen. Wie gegebenenfalls eine Differenzierung von Pauschalsätzen für unterschiedliche Fahrzeugtypen vorgenommen werden kann und in welcher Höhe Pauschalsätze angesetzt werden, wird im Frühjahr unter Anhörung der betroffenen Verbände festgelegt werden.

AVG und VBK prüfen ihre Möglichkeiten

Landesweit gibt es rund 750 Fahrzeuge in den kommunalen Schienennetzen, vorwiegend Stadt- und Straßenbahnen. Zur Erhaltung von Sicherheit und Qualität des Fahrbetriebs müssen davon pro Jahr rund 20 bis 25 Fahrzeuge erneuert werden.

Minister Hermann unterstrich: "Mit diesem finanziellen Impuls wollen wir die dringend notwendige Stärkung und Modernisierung des ÖPNV vorantreiben. Diese Aufgabe können Land und kommunale Seite nur gemeinsam meistern."

"Als kommunale Verkehrsunternehmen sind die Albtal Verkehrs Gesellschaft und Verkehrsbetriebe Karlsruhe natürlich sehr erfreut über die Entscheidung aus Stuttgart. Inwieweit hier bereitstehende Fördergelder für die Unternehmen möglicherweise in Anspruch genommen werden können, wir derzeit von uns geprüft und kann noch nicht abschließend beantwortet werden", heißt es auf Anfrage von ka-news von Seiten der Karlsruher Verkehrsbetriebe.