Karlsruher Tourismusbranche kann wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. Die Zahlen der Gäste und der Übernachtungen sind gestiegen. Und: Immer mehr kommen zum Urlaub machen nach Karlsruhe!

Mit 638.846 Gästeankünften (Plus 2,5 Prozent) und 1.101.223 Übernachtungen (Plus 0,4 Prozent) in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben konnte das hervorragende Ergebnis des Jahres 2015, in dem die zahlreichen Veranstaltungen des Festivalsommers zum 300. Stadtgeburtstag viele Touristen nach Karlsruhe geführt hatten, sogar noch getoppt werden.

Ein äußerst positives Ergebnis, da waren sich Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, Dr. Edith Wiegelmann-Uhlig, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung, und Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH auf der Pressekonferenz am Mittwoch einig. Denn, so zogen sie Bilanz: "Das gute Jahresergebnis ist alles andere als selbstverständlich, besonders da Karlsruhe 2015 im Jahr des 300. Stadtgeburtstags eine sehr erfolgreiche Tourismusbilanz mit rund 54.000 zusätzlichen Übernachtungen gegenüber 2014 präsentieren konnte."

Mehr Gäste - auch ohne Stadtgeburtstag

"Die gestiegene Attraktivität Karlsruhes zeigt sich sehr gut bei den Gästeankünften mit einem Plus von 2,9 Prozent oder 18.000 Ankünften. Deshalb freut es uns umso mehr, dass die Tourismusbranche dieses hohe Niveau nicht nur halten konnte, sondern sogar noch leicht übertroffen hat. Gerade in den Sommermonaten ist es gelungen, noch mehr Gäste als zuvor nach Karlsruhe zu locken", berichten die Verantwortlichen weiter.

Die Attraktivität der Destination zeigte auch die Studie "Gästebefragung in der Karlsruher Hotellerie 2015/2016", die erstmals vorgestellt wurde. Über 30 Karlsruher Hotels hatten sich an der Studie beteiligt, über 2.730 von Gästen ausgefüllte Fragebögen wurden bewertet.

"Die Gäste kommen um der Stadt willen nach Karlsruhe"

Somit konnte erstmals mehr über das Buchungsverhalten der Gäste erfahren werden, über die Altersstruktur, wie sie sich informieren und noch viele weitere interessante Erkenntnisse. Besonders wichtig für die Verantwortlichen im Tourismus ist die Aussage der Gäste, dass nur noch rund 50 Prozent der Befragten angeben, als Geschäfts- oder Dienstreisende nach Karlsruhe zu kommen.

Klaus Hoffmann führt aus: "Früher ging man davon aus, dass 80 Prozent aller Gäste in Karlsruhe aufgrund von Messen, Kongressen oder aufgrund beruflicher Termine nach Karlsruhe reisen. Die Gästebefragung und die aktuellen Zahlen der Destination Brand-Studie 2016 im Vergleich zu 2013 zeigen uns aber eindeutig: Karlsruhe hat in der Wahrnehmung Deutschlandweit als Städtereiseziel, gerade mit den Themen Kultur und Lebensart, deutlich zugenommen. Mittlerweile können wir sagen, die Gäste kommen um der Stadt willen nach Karlsruhe, nicht nur aus geschäftlichen Gründen."