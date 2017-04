E-Autos sind derzeit nur selten auf den Karlsruher Straßen zu sehen. Für diese Fahrzeuge gibt es derzeit rund 30 öffentlich zugängliche Ladestationen. Laut der SPD sei das jedoch zu wenig: Sie fordern den Ausbau der Infrastruktur.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) förderte 2009 das Modellprojekt "MeRegioMobil", dessen Ziel in der Einbindung der Elektromobilität in bestehende Energie- und Verkehrsnetze lag. In diesem Zuge entstanden erstmals Ladesäulen für Autos in Karlsruhe.

Doch das Jahr 2009 liegt nun schon fast zehn Jahre zurück. Die Elektromobilität hat sich in großen Schritten weiterentwickelt. So werden E-Autos immer attraktiver - vor allem für den Normalverbraucher.

Immerhin waren nach Angaben des Ministeriums Anfang 2017 schon 58 verschiedene Elektroautomodelle auf dem Markt, davon 33 von deutschen Herstellern. Bis 2020 sollen mindestens eine Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren, so das BMVI.

Infrastruktur soll Attraktivität eines E-Autos steigern

Dass auch die Fächerstadt ihren Beitrag zu diesem Plan leisten kann, verlangt die Karlsruher SPD. So sollen, wenn es nach den Sozialdemokraten geht, die städtische Infrastruktur für Elektromobilität ausgebaut werden. Wie die Fraktion mitteilt, zögern Bürger bei der Anschaffung von E-Autos aufgrund der fehlenden Auflademöglichkeiten. Viele davon seien wegen ihrer Wohnsituation in Miete auf öffentlich zugängliche Stationen angewiesen. Die daraus häufig resultierende Konsequenz: Interessierte entscheiden sich gegen einen Kauf, da zu wenig Ladestationen vorhanden seien.

David Hermanns von der SPD will dieses Thema mit mehr Kraft und Elan angehen. "Die Technologie ist nämlich inzwischen so weit, dass es ein Massenphänomen werden kann. 2020 muss die Infrastruktur entwickelt werden", appellierte er in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag.

Dort gingen die Meinungen dazu jedoch auseinander. So meint Thomas Hock, Stadtrat der FDP, dass Karlsruhe mit dem bestehenden Netz schon gut aufgestellt sei. "Ob die E-Mobilität sich durchsetzt, ist noch fraglich – wir sollten abwarten, um nicht auf das falsche Pferd zu setzen", rät er.

Der Plan der Stadt sei nun folgender: Wie diese in einer Stellungnahme mitteilt, werden die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit den betreffenden Ämtern der Stadtverwaltung die Ladeinfrastruktur weiter entwickeln, mit dem Ziel, vorhandene Lücken zu schließen.

Mögliche Fördermittel für den Ausbau

Passend zur aktuellen Diskussion in Karlsruhe hat das BMVI zum 1. März 2017 das Bundesprogramm "Ladeinfrastruktur" gestartet. Nach eigenen Angaben soll damit bis 2020 der bundesweite Aufbau von 15.000 Ladestationen ermöglicht werden. Neben Städten und Gemeinden können auch private Investoren Förderanträge stellen.

Die Stadt prüfe aktuell, ob solche oder ähnliche Fördermöglichkeiten zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur in Frage kommen könnten. Wenn es nach Michael Haug, Stadtrat der Kult-Fraktion, geht, sind vor allem Privatinvestoren wichtig, da ohne diese ein flächendeckendes Netz erst gar nicht möglich wäre.