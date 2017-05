09.05.2016 21:00 Karlsruhe Medizin Kongresse: KMK bringt 26.000 Beusucher nach Karlsruhe

Zum öffentlichen Auftakt des Pflegebündnisses Technologie Region Karlsruhe findet am 12. Mai die erste Pflegeregionalkonferenz mit begleitender Partnerausstellung in der Messe Karlsruhe statt. Erwartet zu der Veranstaltung des Städtischen Klinikums Karlsruhe werden etwa 400 Teilnehmer aus dem Krankenhausbereich, der ambulanten Pflege sowie den Alten- und Pflegeeinrichtungen. In einem sektorenübergreifenden Austausch sollen Aufgaben und Ziele, aber auch Probleme der Pflegedienste sowie der Pflegeberufe diskutiert werden, so eine Pressemitteilung.