ka-news bleibt das reichweitenstärkste Online-Nachrichtenmedium für Karlsruhe: Mit knapp 1,9 Millionen Besuchen und über 8,5 Millionen Seitenaufrufen feierte ka-news den erfolgreichsten Monat in seiner 17-jährigen Geschichte. Wo steht ka-news damit im lokalen Medienvergleich? Wir haben uns Auflagenzahlen und Sendereichweiten mal angeschaut.

So oft wurde ka-news innerhalb eines Monats noch nie besucht. Im Juni hat die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) 1.885.107 Visits und 8.549.338 Page Impressions (PIs) auf www.ka-news.de gezählt. Das ist der stärkste Monat in der ka-news Geschichte. Zum Vergleich: Im Vorjahr (06/2016) zählte die IVW 1.436.377 Visits und 5.417.026 PIs auf ka-news.de. Die unabhängig erhobenen Zahlen zeigen: ka-news kann seinen Platz in der Karlsruher Medienlandschaft weiter festigen.

Die Teilnahme an der IVW-Messung ist freiwillig. Die Analyse der IVW ermöglicht allerdings eine seriöse Vergleichbarkeit der Reichweiten der verschiedenen Digital-Angebote in Deutschland. Ein Visit steht hierbei für einen Besuch des Gesamtangebots, unabhängig davon, wie viele Artikel oder Unterseiten angeklickt wurden.

Die Zahl der Page Impressions ist dagegen die Zahl der tatsächlich angeklickten Seiten. Durch die Angabe beider Messgrößen soll vermieden werden, dass Portale durch aufwendige Klickstrecken oder gar Puzzlespiele, bei denen jeder Klick zu einem neuen Seitenaufruf führt, ihre Reichweite künstlich größer erscheinen lassen.

ka-news im lokalen Web-Vergleich

Neben den Reichweiten der Digitalangebote erhebt die IVW auch die Quartalsreichweiten gedruckter Medien. Die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) verzeichnen laut IVW zum 2. Quartal 2017 eine Auflage von 119.598 Exemplaren (2/2016: 123.772 Exemplare) Hier ist das ePaper - die digitale Ausgabe eines Pressetitels - mit 6.778 Exemplaren enthalten (2/2016: 6.250). Das darüber hinaus gehende Online-Angebot der BNN wird aktuell noch nicht von der IVW geprüft.

regio-news, das Online-Portal des lokalen Radiosenders "die neue welle", kommt im Juni 2017 auf 163.261 Visits und 237.309 Page Impressions. Vergleich zum Vorjahr: Hier konnte das Online-Portal 39.515 Visits und 62.112 Abrufe erreichen. Die Webseite von Radio Regenbogen verzeichnet im Juni 785.680 Visits und 2.107.936 Page Impressions. (06/2016: 555.736 Visits und 1.927.235 PIs) Die Webauftritte der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN), vom lokalen Fernsehsender Baden TV und vom SWR werden nicht von der IVW erfasst.

Die lokale Radio-Landschaft

Bei den Radiosendern führt SWR4 den landesweiten Vergleich Baden-Württemberg bei der Netto-Sendereichweite an: Die Radio Marketing Service GmbH und Co. KG (RMS) zählt in der aktuellen Media-Analyse (ma 2017 Radio II) 478.000 Hörer in der Stunde - im Zeitraum von Montag bis Freitag, zwischen 6 und 18 Uhr. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 537.000 Hörer.

Radio Regenbogen, inklusive BigFM, erreicht in der aktuellen Analyse 328.000 Hörer pro Stunde (2016: keine Daten vorhanden). Größter Verlierer bei der Netto-Reichweite ist die neue welle mit einem Absturz von 38 Prozent - laut RMS fällt der Sender von 46.000 in 2016 auf 28.000 Hörer pro Stunde. SWR3 ist im landesweiten Vergleich nicht gelistet - er erreicht in ganz Deutschland 1.008.000 Hörer (2016: 1.055.000).

Erfolgsgeheimnis: Starke Themen

ka-news konnte sich in einer vielfältigen Medienlandschaft weiter als starkes Medium behaupten - was ist das Erfolgsgeheimnis? Nach dem erfolgreichen Relaunch im November, konzentrierte sich die Redaktion auf ausgewählte Themenschwerpunkte. Der Erfolg lässt über ein halbes Jahr später sehen.

Ein Erfolgsfaktor für die Rekord-Abrufzahlen im Juni war der starke Themenmix auf ka-news: Im Live-Ticker begleiteten wir die Nazi-Demo in Durlach, versorgten Sie mit aktuellen Informationen zum schweren Lkw-Unfall am Entenfang und informierten Sie über den Hochhausbrand in Stutensee.

Informationen zu den Bautätigkeiten für das neue Fußballstadion im Wildpark fanden Sie zuerst auf ka-news, ebenso wie Informationen zum Protest gegen das Prostituiertengesetz vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und den verzögerten Baustart von Ikea.

Ein weiterer Erfolgsbaustein ist unsere Community - dafür möchten wir Ihnen, liebe Leser, an dieser Stelle danken. Danke, für Ihre Anregungen, Kommentare, Hinweise und Zuschriften auf Facebook, Twitter, per Mail oder hier in den Kommentarspalten. Danke, für Ihr Lob und Ihre Kritik und Danke für Ihre Treue! Wir werden Sie auch weiterhin mit viel Leidenschaft und Energie mit den aktuellsten Nachrichten aus Karlsruhe versorgen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit ka-news!