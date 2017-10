Mc Donalds baut seinen Lieferservice aus: Seit Mittwoch bietet die Fast-Food-Kette auch in Karlsruhe die Lieferung ihrer Produkte frei Haus an. Seit Beginn des Jahres bietet McDonalds in über 30 deutschen Städten den Lieferservice an. Nach Berlin, Hamburg und München gehört nun auch Karlsruhe zu den Lieferstädten.

Seit heute bietet die amerikanische Burgerkette in Karlsruhe einen Lieferservice an. "Mit der Einführung unseres Lieferservice erfüllen wir einen oft geäußerten Wunsch unserer Gäste", so eine Sprecherin des Konzerns gegenüber ka-news. "Deshalb haben wir nach einem erfolgreichen Test in den Stadtgebieten von Köln und München im März dieses Jahres damit begonnen, unseren Lieferservice sukzessive auf weitere Städte auszubauen."

Den Lieferservice gibt es bereits in über 30 Städten in Deutschland - darunter Berlin, Hamburg und München. Im Oktober startet der Lieferdienst neben Karlsruhe auch in Freiburg, Göttingen, Heidelberg und Regensburg. Bislang ist in Karlsruhe aber nur die Filiale in Mühlburg gelistet - die mit den Lieferungen aber nicht das komplette Stadtgebiet abdeckt.

Externer Dienstleister bringt Burger, Pommes und Co.

Und warum Karlsruhe? "Bei der Expansion in weitere Städte sind wir grundsätzlich davon abhängig, wo unser Partner bereits aktiv ist beziehungsweise prüfen wir gemeinsam, in welchen Städten darüber hinaus ein Lieferservice möglich ist. Bei diesen Überlegungen spielen Einwohnerzahlen, Einzugsgebiete sowie eine geeignete Infrastruktur eine Rolle", so die Sprecherin weiter.

Für die Abwicklung der Bestellungen arbeitet die Kette mit dem Unternehmen Delivery Hero zusammen, welcher die Plattformen Lieferheld, Foodora und Pizza.de angehören. Lieferkosten soll es bei der Online-Bestellung von McDonalds nicht geben - vorausgesetzt der Bestellwert beträgt über 15 Euro.

200 Filialen sollen bis Jahresende liefern

Ist der neue Lieferdienst eine Reaktion auf nachlassende Kundschaft in den Karlsruher Filialen? Darauf will die Unternehmenssprecherin nicht antworten. Über Zahlen zum Erfolg des Fast-Food-Lieferdienstes in anderen Städten schweigt sich das Unternehmen ebenfalls aus: "Was die Anzahl der Bestellungen betrifft, so bitten wir um Verständnis, dass wir uns grundsätzlich nicht zu Umsatz- oder Verkaufszahlen äußern", so eine Konzernsprecherin. Bis zum Jahresende will McDonalds mindestens in 200 deutschen Filialen einen Lieferservice anbieten.