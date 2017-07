vor 1 Stunde Karlsruhe "Make in India Mittelstand": Unternehmer-Kongress startet in Karlsruhe

Am Freitag, 14. Juli, ist die Fächerstadt Gastgeber des "Make in India Mittelstand Congress" bei der IHK, der sich an mittelständische Unternehmen mit Interesse am indischen Markt wendet. Fachkräfte und Unternehmer berichten von ihren Erfahrungen, den Herausforderungen und Chancen dieses Marktes.

