vor 1 Stunde "Lernfabrik 4.0": Projekt geht in Karlsruher Schulen an den Start

Am Dienstagabend ging in Karlsruhe ein neues Projekt für Digitalisierung und berufliche Bildung in Karlsruhe an den Start: In der Carl-Benz- und der Heinrich-Hertz-Schule wurde die "Lernfabrik 4.0" offiziell eingeweiht. Staatssekretärin Katrin Schütz spricht von einem "Leuchtturmprojekt".