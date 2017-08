Im jährlich stattfindenden Wirtschaftsgespräch zwischen Bürgermeisterin Gabriele Luczak- Schwarz und Vertretern des Handwerks in Karlsruhe wurde eine positive Bilanz gezogen: Das Handwerk soll weiterhin von der Stadt gefördert werden. Dies wird laut einem Pressebericht der Stadt unter anderem mit Hilfe eines neuen Aktionsprogramms geschehen.

Beim alljährlich stattfindenden Wirtschaftsgespräch traf sich Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz laut einer Pressemitteilung der Stadt mit Vertretern der Handwerkskammer Karlsruhe, der Kreishandwerkschaft Region Karlsruhe und der Handwerksinnungen. Das Treffen fand in der sogenannten Lernfabrik 4.0. der Carl-Benz- und Heinrich-Hertz-Schule statt.

Positives Signal an das Karlsruher Handwerk

"Wie wichtig das Handwerk ist, würde vielen erst bewusst, wenn es nicht mehr da wäre", betonte die Karlsruher Wirtschaftsbürgermeisterin. Dies sei auch der Grund, wieso die Stadt das Handwerk mit einem neuen Aktionsprogramm dabei unterstützen wolle, sich noch zukunftsfähiger aufzustellen.

Neben der Austattung der beruflichen Schulen mit Einrichtungen wie der Lernfabrik 4.0, deren Ziel es ist, Fach- und Nachwuchskräften auf die Anforderungen der Digitalisierung vorzubereiten, beinhaltet das Aktionsprogramm auch neu installierte Transfermanager. Diese sollen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um den Austausch zwischen Partnern aus Forschung, Wissenschaft und Unternehmen zu begünstigen.

Zusätzlich soll laut Stadt auch Raum für Entwicklung geschaffen werden: So werde beispielsweise der Handwerkerhof im Rheinhafen weiterentwickelt sowie eine stärkere Einbindung des Handwerks in die TechnologieRegion Karlsruhe erfolgen. Gemeinsam mit der Kreishandwerkschaft sei außerdem eine Roadshow zur Information über das Handwerk an Karlsruher Schulen geplant.

"Wir müssen alle an einem Strang ziehen"

Auch der Direktor der Wirtschaftsförderung Michael Kaiser misst der Zusammenarbeit von Stadt, Handwerkskammer und Kreishandwerkschaft große Bedeutung bei. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um gemeinsam an den richtigen Themen zu arbeiten", so Kaiser.

Gemeinsam mit den Vertretern des Handwerks wurden Themenfelder erarbeitet, welche in Angriff genommen werden sollen. Während "Mobilität in der Stadt" dabei an erster Stelle stand, wurde auch die Überlegung von Frank Zöller, Chef der Kreishandwerkschaft, miteinbezogen: Die Handwerkschaft solle mehr in die Verkehrsplanungen der Stadt mit einbezogen werden.