Lernen mit neuen Medien: Karlsruher Experten halten Vorträge über "E-Learning"

Anzeige

Timo Hoyer und Fabian Mundt von der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe präsentieren ihr, mit dem Lehrpreis der PH ausgezeichnetes, Bended-Learning-Konzept. Es erlaubt, das Studium durch eine Verschränkung von E-Learning-Anteilen und Präsenzveranstaltungen flexibler zu gestalten.

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe wurde das Lernprogramm "Tour the World" entwickelt; Silvia Lauer von der DHBW Karlsruhe zeigt, wie mit diesem Programm interkulturelle Zusammenhänge verstehbar gemacht werden können.

Mit der zunehmenden Bedeutung elektronischer Prüfungen befasst sich Manfred Daniel von der DHBW Karlsruhe. Er gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik und präsentiert mögliche Zukunftsszenarien.

Ulrich Bröckl von der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA) stellt in einem interaktiven Vortrag ein System vor, das Formen digitaler und anonymer Interaktion in der Lehre ermöglicht und auf diese Weise soziale Faktoren in der Interaktion angeht.

In Anknüpfung an die erfolgreiche Reihe "EFFEKTE im Pavillon", die während des Festivalsommers 2015 aus dem Wissenschaftsfestival EFFEKTE hervorgegangen ist, findet nun mit "EFFEKTE auf dem Alten Schlachthof" eine weitere Vortragsreihe statt.

Da die Anzahl der Plätze im Perfekt Futur begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung für die Veranstaltung per E-Mail an effekte@stadtmarketing-karlsruhe.de mit Angabe der gewünschten Personenanzahl erforderlich.