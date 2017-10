Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - das fordert die Karlsruher Gemeinderatsfraktion der Grünen für Leiharbeiter, die bei der Stadt Karlsruhe oder städtischen Gesellschaften beschäftigt sind. Sie sollen den gleichen Lohn erhalten wie die andere städtische Mitarbeiter, die eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ausführen.

Mit einem Antrag an den Karlsruher Gemeinderat wollen sich die Grünen-Stadträte für Leiharbeiter bei der Stadt und in den städtischen Gesellschaften einsetzen. Die Grünen sehen diese Initiative als Teil des Bereiches "Gute Arbeit – zukunftsfähige Stadtverwaltung", der aktuell eines ihrer Schwerpunktthemen bildet. Sie kritisieren in einer Pressemitteilung, dass Leiharbeiter derzeit noch ein deutlich geringeres Bruttoarbeitsentgelt als ihre festangestellten Kollegen bekämen.

"Dass ausgerechnet die flexibelsten Beschäftigten, ohne sicheren Arbeitsplatz, finanziell benachteiligt werden, ist ungerecht", so Stadtrat Joschua Konrad. "Wir sind der Meinung, dass Leihkräfte, die oft unmittelbar neben Festangestellten mit tariflichen Löhnen arbeiten, bei gleicher Arbeit nicht weniger verdienen dürfen."

"Leiharbeit mag in bestimmten Situationen für die Stadt sowie für städtische Gesellschaften notwendig sein und erspart den Aufwand für kurzfristige Einstellungen und Kündigungen", ergänzt Verena Anlauf, Fraktionssprecherin für Personal und Verwaltung. "Als gute Arbeitgeberin mit Vorbildfunktion für die lokale Wirtschaft sollte die Stadtverwaltung allerdings auch in Zeiten knapper Kassen Leihkräfte bei der Bezahlung gegenüber Festangestellten nicht benachteiligen."