Die Digitalisierung nimmt immer weiter Fahrt auf und sorgt für einen Wandel in allen Lebensbereichen. Digitale Bildung spielt hierbei eine große Rolle. Die Learntec - Leitmesse für digitale Bildung in Schule, Hochschule und der beruflichen Bildung - ist vom 30. Januar bis 1. Februar 2018 zum 26. Mal Bühne für aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen in der digitalen Bildung.

"Das Lernen mit digitalen Medien ist heute in allen Bildungsbereichen relevant. Digitale Bildung ist zu einem Wachstumsmarkt geworden, der auch der Learntec von Jahr zu Jahr mehr Aufschwung verleiht", so Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH. "Erstmals belegt die Learntec zwei Hallen und stellt damit mehr Ausstellungsfläche als jemals zuvor an der Messe zur Verfügung. Darüber freue ich mich sehr, liegt es uns doch am Herzen, das Angebot der Branche umfassend zu präsentieren."

Mehr als 280 Aussteller aus 13 Nationen zeigen auf der Learntec 2018 die neuesten Anwendungen und Programme für das Lernen mit IT. Auf der Messe werden neben Hard- und Software auch Konzepte und Services vorgestellt. Es sind beispielsweise Lernmanagementsysteme (LMS), Lernportale, Autorentools, virtuelle Klassenzimmer und Lernprogramme zu sehen; aber auch Lösungen zu Talent Management, Performance Support, Online-Akademien und Anbieter von VR- und 3D-Lernwelten.

Erweiterte Start-up Area mit eigener Aktionsbühne

Die Learntec bietet auch für den Nachwuchs der Branche ein optimales Umfeld. Aufgrund des Erfolgs in den vergangenen Jahren wurde die Start-up Area für die Learntec 2018 noch einmal vergrößert. Insgesamt werden sich mehr als 20 junge Unternehmen dort präsentieren. Nach einer Premiere auf der vergangenen Veranstaltung findet der Start-up Pitch auf einer eigenen Aktionsbühne statt.

Teilnehmen werden die Unternehmen, die in der Start-up Area ausstellen. Diese treten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an und haben wenige Minuten Zeit, ihre innovativen Konzepte einer Jury, die die Bereiche Start-up, Schule, Hochschule und Beruf vertritt, und dem Publikum zu präsentieren. Unterstützt wird der Start-up Pitch vom Hightech.Unternehmer.Netzwerk CyberForum und dem Deutschen Gründerverband.

Digitale Schule und Hochschule

Außerdem widmet sich die Learntec bereits zum fünften Mal der Zukunft der Schule und bietet hierfür den Themenbereich school@LEARNTEC an. In einer offenen Lernlandschaft mit Werkstattcharakter, die unter anderem mit der Hochschule der Medien Stuttgart konzipiert wurde, zeigen Experten beispielsweise, wie ein Smartphone als mobiles Physiklabor genutzt werden kann. Die Messebesucher erfahren, warum Lernateliers Ressourcen für individualisiertes Lernen freisetzen oder sich Lehrer nicht für, sondern mit Medieneinsatz fortbilden.

Im Themenbereich university@LEARNTEC zeigen führende Experten der digitalen Hochschullehre zum dritten Mal in spannenden Vorträgen und Gesprächsrunden, wie der Einsatz von digitalen Medien in der Hochschulpraxis gelingt.

Kongress mit international gefragten Referenten

Der Kongress der 26. Learntec widmet sich dem Motto "Bildung als Motor der Digitalisierung". Behandelt werden Themen wie selbstorganisiertes und informelles Lernen, VR- und 3D-Lernwelten, Digital Leadership, Modern Learning, Big Data, Learning Analytics und Adaptive Learning sowie Performance Support. Die Teilnehmer des Kongresses erfahren beispielsweise, wie der rasante Anstieg an Wissen und Informationen bewältigt, und die Daten für das Lernen sinnvoll nutzbar werden können.

Das Kongressprogramm sowie Tickets sind unter www.learntec.de verfügbar.