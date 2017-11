vor 54 Minuten Karlsruhe/Rheinstetten Landwirtschaft der Zukunft: Messe zeigt digitalen Spargel- und Beerenanbau

In Karlsruhe startet am 22. November die Fachmesse für landwirtschaftliche Direktvermarktung und Spargel- und Erdbeeranbau, die expoSE und die expodirekt.. Gezeigt wird, wie in Zukunft effektiv gearbeitet werden kann.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern