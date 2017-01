In den aktuellen Haushaltsverhandlungen haben sich Grüne und CDU auf Zukunftsinvestitionen verständigt. Dazu gehört auch ein neues Förderprogramm, von dem die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) profitieren könnten.

Mit dem Programm haben Kommunen und Landkreise nach Aussage der beiden Karlsruher Abgeordneten Bettina Lisbach und Alexander Salomon (beide Grüne) nun die Möglichkeit, Zuschüsse zu beantragen, um in die Jahre gekommene Schienenfahrzeuge durch neue Bahnen zu ersetzen. 2017 würden dafür 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Menschen sollen wieder für ÖPNV begeistert werden

Die gleiche Summe soll auch in den Jahren 2018 und 2019 fließen. Auf diesem Weg investiere das Land insgesamt 60 Millionen Euro in ein besseres ÖPNV-Angebot. Über den Wiedereinstieg in die Schienenfahrzeugförderung zeigen sich die beiden Karlsruher Landtagsabgeordneten in einer Pressemitteilung hoch erfreut.

"Ein Neuauflage der Schienenfahrzeugförderung ist uns seit langem ein Herzensanliegen" so Lisbach. "Das neue Programm unterstützt Kommunen und Landkreise und motiviert durch höhere Zuverlässigkeit des Angebotes mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV", ergänzt Salomon. "Für all das brauchen wir komfortable Fahrzeuge."

Da die Auswahl, Produktion und Bestellung von Schienenfahrzeugen Zeit brauche, sei es wichtig, sich nun rasch Gedanken zu machen, wie die Fahrgäste in Stadt und Region von dem neuen Angebot des Landes profitieren können. Das zuständige Verkehrsministerium unter Winfried Hermann (Grüne) werde die Förderbedingungen rasch ausarbeiten.