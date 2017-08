Kostenlos Surfen: Baden-WLAN wächst weiter an

Die Idee überall kostenfrei im Internet surfen zu können, ist schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Öffentliche Internetangebote wie KA-WLAN ermöglichen ihren Nutzern einen unkomplizierten Zugang zum Internet. Auch das Partnernetzwerk Baden-WLAN erweitert seinen Dienst.

Nicht nur das Internetangebot KA-WLAN, sondern auch dessen Partnernetz Baden-WLAN erweitert seine Standorte ständig und ermöglichen der Bevölkerung so an vielen öffentlichen Orten das kostenfreie Surfen im Internet. Das teilt die Stadt Baden-Baden in einer Pressemeldung mit.

So wachse der Verbund Baden-WLAN kontinuierlich an. Das Ziel ist es einen nutzerfreundlichen Internetzugang zu ermöglichen und auf diese Weise die Region zu verbinden. Mittlerweile sind die folgenden Kommunen und Institutionen im Verbund vertreten: Baden-Baden, Bad Schönborn, Bretten, Bruchsal, Schwarzwaldbad Bühl, Gernsbach, Iffezheim, Kraichtal, Malsch, Rastatt, Sinzheim, Steinmauern, Stutensee, Ubstadt-Weiher, Östringen und das Klinikum Mittelbaden.

Darüber hinaus sei der frei nutzbare Internetzugang im Stadtgebiet Baden-Baden nun an folgenden Orten nutzbar: Halle und Festplatz Steinbach, Freibad Steinbach, Bertholdbad, Hardbergbad, Kurhaus, Geroldsauer Mühle, Tourist-Infos, Schloss Solms, die Jugendtreffs und die Merkur Bergstation. Nach Aussage der Stadt haben weitere Kommunen die Bereitstellung von Baden-WLAN bereits fest eingeplant oder befinden sich bereits in der Umsetzung.