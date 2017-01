Karlsruhe hat in Indien eine Vorreiterrolle eingenommen und dem Land den Weg in Sachen Internationalität und Netzwerk geebnet. Die Karlsruher Repräsentanz im indischen Pune kommt so gut an, dass jetzt auch das Land Baden-Württemberg auf diesen Dienst zugreift.

Iris Becker, die Vertreterin der Fächerstadt, wird künftig auch das Land "vor Ort fachkundig vertreten", verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Empfang mit Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup im Goethe-Institut in Pune. Vor der Delegation, die nahezu 120 Teilnehmer umfasste, unterstrich er, dass das Angebot sowohl zu der Partnerschaft zwischen Karlsruhe und Pune auch zu der zwischen Baden-Württemberg und dem indischen Bundesstaat Maharashtra passe.

Becker und Karlsruhe hätten sich im Laufe der Jahre einen guten Namen in Pune und Maharashtra gemacht, sich auch ein entsprechendes Netzwerk in beiden Staaten aufgebaut. Großes Plus dabei: Im Karlsruher Deutsch-Indischen Netzwerk sind so neben Kenntnissen der Geschäftsbeziehungen auch Verständnis für Gesellschaft und Kultur ausgeprägt. "Ein erheblicher Vorteil, um interkulturelle wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperationen zu unterstützen", so Kretschmann.

"Das ist eine große Auszeichnung für das erfolgreiche Karlsruher Engagement in Pune und die Arbeit, die im Kooperationsbüro geleistet wird", sagte OB Mentrup und erinnerte: "Ob Wirtschaftsförderung, Messe oder Event-Gesellschaft und Tourismus - ohne den Einsatz Vieler wären wir nie so weit gekommen". Künftig solle auch die Zusammenarbeit beider Städte auf sozialer und gesellschaftspolitischer Ebene intensiviert werden.

Weg für Niederlassungen indischer Firmen in Karlsruhe ebnen

Das Kooperationsbüro arbeitet seit 2014 erfolgreich für die Stadt im Rahmen der Projektpartnerschaft mit der Mahratta Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (MCCIA). Es soll den Weg für indische Firmen ebnen, sich in Karlsruhe niederzulassen. Gleichzeitig können deutsche Firmen aus Stadt und Region auf die Einrichtung zugehen, um erfolgreich in Indien anzukommen. "Pune ist ein exzellenter Standort für Wirtschaft und Wissenschaft", so die Stadt in ihrer Pressemeldung weiter.

Bei den Handels- und Investitionsbeziehungen stünden die Themen Energie, Informationstechnologie, Mobilität und Verkehrsplanung sowie Automobil und Maschinenbau im Fokus. "Karlsruhe mit seinen Stärken in der IT, seinen Kompetenzen in Energiefragen der Zukunft sowie seinem ausgeprägten Automotive-Netzwerk und Pune passen mit ihren Profilen exzellent zueinander", betonte abschließend auch das Karlsruher Stadtoberhaupt.