Konkurrenz zu Hotels: Droht Airbnb und Co. das Aus in Karlsruhe?

Internetplattformen wie Airbnb, Bedandbreakfast.eu, flat4day.com und Co. liegen im Trend. Das Prinzip: Privatleute können gegen eine finanzielle Entschädigung ihre Wohnung anbieten - und zwar Wohnungssuchenden, aber auch Touristen. Ein Gutachten hat sich die Situation in Karlsruhe genau analysiert.

Haben Anbieter wie Airbnb und Co. Auswirkungen auf den Hotel- und Wohnungsmarkt in Karlsruhe? Antworten auf diese Frage soll das Gutachten "Analyse und Bewertung des Marktes Wohnen auf Zeit und Privatvermietung in Karlsruhe 2017" geben. Angefertigt wurde diese von der "ggh consult GmbH", die offizielle Vorstellung für den Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sowie dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung beim folgte am Dienstag.

Eine Konkurrenz für Hotels und Wohnungsmarkt?

Wie die Stadt mitteilt, ist das wichtigste Ziel des Gutachtens eine quantitative und qualitative Analyse des Marktes "Wohnen auf Zeit" und "Privatvermietung" in Karlsruhe. Nach Aussage von Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz soll mithilfe des Gutachtens aufgezeigt werden, ob und welche Konkurrenzsituation sich für die Hotellerie und den Wohnungsmarkt in Karlsruhe ergibt.

Derzeit werden laut Stadt im Karlsruher Stadtgebiet 251 Privatunterkünfte als ganze Unterkunft (107), Privatzimmer (133) oder Gemeinschaftszimmer (11) über mindestens 20 verschiedene Internetplattformen wie Airbnb, Bedandbreakfast.eu, flat4day.com etc. von privaten oder kommerziellen Anbietern vermarktet und auch in signifikantem Maße vermietet.

Räumlich seien sie auf das ganze Stadtgebiet verteilt, allerdings mit einem Schwerpunkt von 62 Prozent in der Innenstadt sowie den angrenzenden gründerzeitlichen Stadtteilen Ost-, Süd-, Südwest- und Weststadt. Die Preise sind, so die Stadt weiter, niedrig und mit dem Niveau der günstigsten 2-Sterne-Hotels in Karlsruhe zu vergleichen.

Geschäfts- und Messe-Reisende entdecken Privatwohnungen

Die Übernachtungsgäste seien dabei keineswegs nur Privatleute (40 bis 45 Prozent), sondern bereits zu einem Drittel Geschäfts- oder Messereisende, zu zehn Prozent Studierende/Praktikanten und zu 10 Prozent Wohnungssuchende. In Zeiten von Engpässen (etwa bei Messen und Kongressen) wird zunehmend auch von Geschäftsreisenden auf diesen Markt ausgewichen. Außerdem nehme die Zahl der Buchungen über die Portale stetig zu.

Weiter teilt die Stadt mit: "Das derzeitige Angebotsvolumen, in Betten umgerechnet, ergibt die Bereitstellung von 500 – 750 Betten im gewerblichen Beherbergungssektor, das heißt, diese Privatunterkünfte bieten 7,5 bis 11,2 Prozent der Betten der Karlsruher Hotellerie noch zusätzlich an."

Umgerechnet auf Übernachtungen ergeben sich laut Stadt 36.000 bis 45.000 Übernachtungen pro Jahr, die den wirtschaftlichen Betrieb von 1 bis 2 Hotelbetrieben mit 80 bis 100 Zimmern erlauben würden, beziehungsweise derzeit einen Anteil von 3,3 bis 4,1 Prozent der 1,1 Millionen Karlsruher Übernachtungen im Jahr ausmachen.

Karlsruhe will Situation im Auge behalten

Und das Fazit der Stadt? Sie betrachtet dieses Volumen als "keine scharfe, jedoch schon wahrnehmbare Konkurrenz für die klassische Hotellerie. Aber: In Zukunft wird nach Einschätzung der Gutachter die Konkurrenzsituation zur klassischen Hotellerie als auch zum Wohnungsmarkt weiter zunehmen.

Die Prognose 2030 geht, konservativ gerechnet, mit jährlichen Steigerungsraten von 5 bis 8 Prozent pro Jahr von dann 473 bis 683 Privatunterkünften und einem Privatunterkunfts-Übernachtungsvolumen von rund bis zu 122.000 Übernachtungen aus, was in 2030 einem Anteil von etwa 8 Prozent aller dann Hotelübernachtungen in Karlsruhe entspricht. "Die Konkurrenz zur klassischen Hotellerie wäre damit spürbarer", so die Stadt.

Bürgermeisterin Luczak-Schwarz betont, dass die mögliche Ausweitung dieser Angebote in den nächsten Jahren genau beobachtet werde und gegebenenfalls Schritte zur Eindämmung eingeleitet würden. "Wir wollen weder nennenswerte Konkurrenz zu unserer Hotellerie zulassen, noch den ohnehin engen Wohnungsmarkt für Studierende und Auszubildende weiter wachsendem Druck ausgesetzt sehen."