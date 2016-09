Klage des Bauer-Verlags gegen "ARD Buffet Magazin" vorm BGH

Anzeige

Der SWR präsentiert die monatlich erscheinende Zeitschrift mit Rezepten, Deko-Tipps, Reportagen und Ratgeber-Texten als Begleitheft zur Sendung "ARD Buffet". Die 45-minütige Sendung läuft montags bis freitags um 12.15 Uhr im Ersten. Der Bauer-Verlag, der nach eigenen Angaben mehr als 600 Zeitschriften herausgibt, hält das Angebot für wettbewerbswidrig.

Aus seiner Sicht geht das Engagement der durch den Rundfunkbeitrag finanzierten Sender auf dem Zeitschriftenmarkt zulasten der Verlage. In den Vorinstanzen hatte die Klage keinen Erfolg. Ob in Karlsruhe am Donnerstag ein Urteil gesprochen wird, ist unklar. (Az.: I ZR 207/14)