Das Umweltministerium hat der EnBW Kernkraft GmbH nach umfassender Prüfung die sogenannte erste Stilllegungs- und Abbaugenehmigung (SAG) für Block 1 des Kernkraftwerks Philippsburg erteilt. Das geht aus einer Mitteilung des Ministeriums hervor.

Nach Block I des Kernkraftwerks in Neckarwestheim Phillipsburg das zweite Kernkraftwerk in Baden-Württemberg, das im Zuge des 2011 beschlossenen Atomausstiegs stillgelegt und abgebaut werden kann. Block 1 des Kernkraftwerks Philippsburg ist seit Dezember vergangenen Jahres brennelementefrei.

"Der Atomausstieg nimmt immer klarere Formen an. Mit der jetzt erteilten Genehmigung kann die EnBW auch in Philippsburg in die nächste Phase der Stilllegung ihrer atomaren Anlagen eintreten", so Umweltminister Franz Untersteller. "Das von der EnBW vorgelegte Konzept erfüllt alle Anforderungen an einen sicheren und umweltverträglichen Abbau einschließlich der Behandlung und Lagerung kontaminierter Abfälle."

Der SAG vorausgegangen ist nach Angaben des Ministeriums eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie eine Verträglichkeitsüberprüfung des Vorhabens mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU. Hinweise auf nachteilige Umweltauswirkungen, die einer Genehmigung des Rückbaus entgegengestanden hätten, hätten sich daraus nicht ergeben.