Rund ein halbes Jahr nach dem Start der App "Soft Angel" veröffentlichen die Macher eine neuer Version - die nach eigenen Angaben die Anwendung noch praktischer gestalten soll.

Mit Soft-Angel will ein Karlsruher Unternehmen dafür sorgen, dass die Straßen zwar nicht unbedingt sicherer werden, aber Opfer sollen schneller Hilfe bekommen. Denn mit der App können Betroffen per Knopfdruck angeben, dass sie in Not sind. Das Signal wird dann per Bluetooth an andere Nutzer der App in der Umgebung gesendet.

Doch schnell wurde Kritik laut: So sei es eine gute Idee, aber nicht praktikabel, da die Community zu klein sei. So würde sich im Notfall nicht unbedingt ein anderer Nutzer der App in Bluetooth-Reichweite. Wie die verantwortliche IT-Firma Techno Et Control nun in einer Pressemeldung angibt, habe man sich die Anregungen zu Herzen genommen.

Mit dem Versionssprung 2.0 haben die Entwickler ihrer nach eigenen Angaben weltweit einzigartigen Notruf-App fürs Smartphone auf Wunsch der stetig wachsenden Community eine Internet-Erweiterung spendiert. "Seit Mitte November bietet SoftAngel iOS- und Android-Nutzern über sämtliche Distanzen hinweg Hilfestellung in Gefahrenlagen: Denn mit dem Update kann ab sofort jeder Anwender selbst definieren, wer im Falle eines Notfalles alarmiert oder auch entwarnt werden soll", heißt es in einer Pressemeldung.

Dazu würde die App eine individuelle Sicherheits-ID generieren, mit der sich private Helfer-Clouds aufbauen lassen. Bei medizinischen Problemen oder in bedrohlichen Situationen werde durch das Drücken des zentral erreichbaren Buttons stiller Alarm ausgelöst, per Push-Meldung von einem gesicherten Server samt Geopositionsdaten und der Information, was passiert ist, an die persönliche Helfergruppe gesendet – und gleichzeitig auch via Bluetooth an sämtliche SoftAngels in der näheren Umgebung. Mit dieser elementaren Funktion bleibt die App konsequent bei ihrem Ansatz, allzeit einsatzbereit zu sein, selbst wenn Telefonnetz und Internet nicht verfügbar sind.

Zusätzliche Features der außerdem mit einem Messenger-Modul ausgestatteten App erlaube es, sich präventiv zu schützen: Schon auf dem einsamen Nachhauseweg kann SoftAngel als beruhigender Begleiter dienen. "Etwa indem die integrierte Sirene und das SOS-Blinklicht Angreifer abschrecken und an belebteren Orten Passanten aufmerksam machen – und im Extremfall sogar lebensrettend sein", so die Entwickler weiter.