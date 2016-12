vor 1 Stunde Karlsruhe/Eggenstein-Leopoldshafen Karlsruher Kinderpass gilt jetzt auch in Eggenstein-Leopoldshafen

Der Karlsruher Kinderpass gilt ab 1. Januar 2017 auch in der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten Bürgermeister Martin Lenz von der Stadt Karlsruhe und Bürgermeister Bernd Stober aus Eggenstein-Leopoldshafen am Dienstag im Rathaus am Marktplatz.