vor 40 Minuten Karlsruhe/Hockenheim Karlsruher Experten diskutieren: Wie sieht der Nahverkehr von morgen aus?

Der Verkehr wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. So rechnet das Bundesverkehrsministerium beim Güterverkehr bis 2030 mit einem Plus von 38 Prozent. Den Zuwachs im Personenverkehr beziffern die Experten mit 13 Prozent. Verantwortliche und Experten aus Karlsruhe haben die mögliche Perspektiven betrachtet.