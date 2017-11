vor 2 Stunden Karlsruhe Karlsruher Energieriese EnBW schreibt wieder schwarze Zahlen

Wegen einer Steuerrückzahlung und des Verkaufs einer Beteiligung hat die Energie Baden-Württemberg (EnBW) ihr Ergebnis in den ersten drei Quartalen deutlich verbessern können. Zwischen Januar und September betrug der Konzernüberschuss rund 1,87 Milliarden Euro - nach einem Minus von 192,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mit.

