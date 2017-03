Ihre Jahresbilanz präsentierten die Karlsruher Bäderbetriebe am Mittwoch im Europabad. Erfolgreich sei das Jahr 2016 gewesen, "gespickt mit vielen positiven Entwicklungen", resümierte Oliver Sternagel der Geschäftsführer der Karlsruher Bädergesellschaft.

Insgesamt besuchten 1,55 Millionen Menschen die Karlsruher Bäder 2016, im Vergleich zu 2015 waren das zwar rund 80.000 weniger Badegäste weniger, aber ob der umfangreichen Umbaumaßnahmen und damit verbundenen Schließzeiten im Europa- und im Fächerbad und aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr weniger heißen Sommers, zeigte sich Sternagel dennoch zufrieden mit diesen Zahlen.

Neues Massagehaus fürs Europabad

Mit einem Zuschussbedarf von 5,77 Millionen Euro bleibe man zudem unter der vom Gemeinderat aufgestellten Obergrenze von sechs Millionen, lobte auch Bürgermeister Martin Lenz die Arbeit der Bädergesellschaft, "die beweist, dass das vor acht Jahren beschlossene Bäderkonzept der Stadt mittlerweile rundum aufgeht", so Lenz weiter. Er bezeichnete das Europabad und das Fächerbad als die Flaggschiffe unter den Karlsruher Bädern – beide auf ihre Art Erfolgsmodelle.

Allein ins Europabad habe man 2016 rund 900.000 Euro investiert, während der vierwöchigen Schließzeit seien massive Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten durchgeführt worden. "Das Bad ist mit dem neuen Kinderspielbereich noch familienfreundlicher geworden, das versuchen wir auch in der Preisgestaltung widerzuspiegeln. Das Europabad soll sich jeder hier in Karlsruhe leisten können", so Oliver Sternagel, der darauf verwies, dass es zahlreiche Angebotspakete gebe und auch der "Karlsruher Pass" hier gelte.

2017 wird im Außenbereich ein Massagehaus entstehen, mit dem der Wellness-Bereich weiter ausgebaut werden soll. Eine weitere große Baumaßnahme der Bäderbetriebe sei für 2017 eine neue Rutschbahn im Durlacher Turmbergbad.

Cabriobad als neue Attraktion

Auch im Fächerbad, dem zweiten großen Karlsruher Hallenbad, ist im vergangenen Jahr umgebaut worden. Mit dem neuen Cabriobereich hofft Geschäftsführer Joachim Hornuff besonders jetzt im Frühling bei den Badegästen punkten zu können – bereits im Februar habe man das Dach öffnen können, erklärte er. Im zweiten Bauabschnitt sollen ab Ende Juli ein neuer Kassenbereich, Büroräume, neue Umkleiden und ein neues Restaurant entstehen. Ab 2019 sollen die Badegäste dann das komplett erneuerte Fächerbad vollständig genießen können, erklärte er.

Das Bad behalte seine sportliche Ausrichtung, führte Hornuff aus. Zahlreiche Meisterschaften – ob im Synchronschwimmen, Wasserspringen oder Schwimmen – zeigen, dass man mit der neuen 25-Meter-Bahn dabei auf einem guten Weg ist. In einem neuen Kursbecken sollen in Zukunft auch die Aquafitnesskurse forciert werden.

Der Bädermix macht es

Insgesamt hatte das Fächerbad 2016 einen Tagesschnitt von 997 Besuchern, dass sei im Hinblick auf den Umbau und die Schließzeiten, ein sehr gutes Ergebnis. Das Europabad kommt auf einen Tagesschnitt von 1.371 Gästen – der höchste sein Bestehen.

"Insgesamt war jeder Karlsruher im letztes Jahr im Schnitt fünf Mal im Europabad", erklärte Oliver Sternagel mit Stolz. In diesen Zahlen sieht er das Karlsruher Bäderkonzept bestätigt: "Wir haben einfach alles und einen perfekten Mix: Ein Sportbad, ein Familienbad, zahlreiche kleinere Stadtteilbäder, das Grötzinger Hallenbad, in dem man kostenlos schwimmen kann, und Exoten wie das Sonnenbad, das mit seinen langen Öffnungszeiten weltweit von sich reden macht", so der Karlsruher Bäderchef abschließend.