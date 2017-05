Das Wetter hat die Besucherzahlen der Karlsruher Freibäder im vergangenen Jahr etwas verhagelt - aber die Hallenbäder konnten das Defizit zumindest in Teilen ausgleichen. Und so ist Bäderchef Oliver Sternagel nicht unzufrieden.

Auch und gerade in Jahren mit Schlechtwetterphasen, die wie im vergangenen Frühsommer naturgemäß vor allem den Freibädern schaden, zahlt sich zweierlei aus: "Das jeweilige Profil schärfen, um teils ganz unterschiedliche Zielgruppen bedienen zu können, und immer wieder investieren, um die Attraktivität hoch und die Besucherzahlen möglichst konstant zu halten", erklärte Bäderbetriebsleiter Oliver Sternagel in öffentlicher Sitzung. In Karlsruhe sei ein Niveau erreicht, das sich kaum noch weiter steigern, aber auch nur dann bewahren lasse, wenn die durchaus wachsenden Ansprüche des Publikums bedient werden können.

August und September holten 2016 noch viel von dem auf, was Regen und eher kühles Wetter verhindert hatten: Unter dem Strich lag die Gesamtbesucherzahl mit 1,55 Millionen nur geringfügig unter der Vorjahressumme von 1,63 Millionen Gästen. "Im bundesweiten Vergleich immer noch ein Topwert", betonte Sternagel, ging doch im Schnitt jeder Karlsruher fünfmal in ein städtisches Bad.

Schlechtes Wetter treibt weniger Besucher in die Freibäder

Der operative Zuschussbedarf erhöhte sich ebenfalls nur minimal um rund fünf Prozent von 5,2 auf knapp 5,5 Millionen Euro. Auch das suche – zumal bei vergleichsweise moderaten Eintrittspreisen und hoher Subventionsbereitschaft – weithin seinesgleichen. Den Wetterunbilden geschuldet, aber auch – wie der Ausschuss konstatierte – ein genereller Trend, der mit verändertem Freizeitverhalten zu tun hat, das den Freibadbesuch nicht mehr als Nonplusultra ansieht.

In der finanziellen Betrachtung erinnerte Sternagel daran, "dass wir eben auch sehr hohe Fixkosten haben – ob einer kommt oder ob es tausend sind". Ein heißes langes Wochenende erziele zugleich immer noch spürbaren Auftrieb. Dennoch verzeichneten die Freibäder aus den genannten Gründen ein Minus von 10,4 Prozent zu knapp 504.000 Besuchern (2015: rund 562.500), während es bei den Hallenbädern sogar ein leichtes Plus von 1,6 Prozent auf gut 755.000 Gäste (743.000) gab.

Vierordtbad auf dem Weg zur Fünf-Sterne-Klassifizierung

Sternagel ging auch auf die einzelnen Bäder und die dortigen publikumswirksamen Events ein. So konnte die Therme Vierordtbad ihren Stand trotz Baustellensituation vor dem Gebäude (Ettlinger Straße) und drinnen sogar leicht verbessern auf mehr als 108.000 Besucher 2016, ein Plus von 1,1 Prozent. Ende März war nun Baubeginn für den Innenhof Ost, der auf eine Weiterentwicklung zur Fünf-Sterne-Klassifizierung abzielt.

Aufwärts ging es in Durlachs Weiherhofbad mit plus 11,6 Prozent auf gut 89.000 Gäste. Das Freibad des größten Stadtteils, das Turmbergbad, musste zwar ein Minus von 13,8 Prozent auf 120.793 gezählte Gäste hinnehmen, aber nachdem die alte Rutsche sanierungsbedürftig war und Sicherheitsmängel aufwies, dürfte die neue einschlagen. Für 600.000 Euro entstand dort die Doppelrutsche "RedblaXX", auf der zwei Personen parallel ein Rennen rutschen können.

Es verhagelte die Bilanz des Freibads Rüppurr ein wenig (minus 9,6 Prozent), doch auch dorthin kamen immer noch mehr als 100.000 Besucher. Die künftigen können sich an einem zweiten Kiosk Richtung Kinderlandschaft erfreuen, den der neue Pächter errichtete.

Besucher-Plus im Sonnenbad

Einen Rückgang um 20,5 Prozent weist das Rheinstrandbad Rappenwört auf, was für voriges Jahr in Summe gut 153.000 Gäste bedeutete. Überregionale und sogar internationale Berichterstattung würdigte die Eröffnung des Sonnenbads, das wieder von Februar bis 1. Advent zum Schwimmen einlud. Fast 130.000 Mal wurde dies genutzt, ein Plus von 9,1 Prozent.