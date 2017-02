vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruhe: Gründungsförderung in Baden-Württemberg leicht gesunken

Die Gründungsförderung der landeseigenen L-Bank ist im vergangenen Jahr leicht auf 599 Millionen Euro gesunken. Damit sei der Rekordwert von 2015 in Höhe von 609 Millionen Euro nur knapp verfehlt worden, teilte die Bank am Dienstag in Karlsruhe mit.