vor 1 Stunde Karlsruhe Kanadier bei EnBW-Nordsee-Windpark Albatros mit im Boot

Die EnBW nimmt beim Nordsee-Windpark Albatros erneut Kanadier mit ins Boot. Wie der drittgrößte deutsche Stromkonzern am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, übernimmt das Energieinfrastruktur-Unternehmen Enbridge Inc. 49,89 Prozent an Albatros, die EnBW behält die restlichen 50,1 Prozent.

