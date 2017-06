Das Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramt (OA) hat eine Werbekampagne gestartet, um das Karlsruher Hygienesiegel in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Dafür hat das Siegel jetzt ein neues Design bekommen.

Bereits seit 2010 gibt es das Hygienesiegel in Karlsruhe als freiwillige Auszeichnung besonders gut arbeitender Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet. Die Abteilung Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen des Ordnungs- und Bürgeramtes (OA) vergibt das Siegel an Gaststätten, Imbissbetriebe, Kantinen, Großküchen und handwerkliche Betriebe, die die Hygieneanforderungen in besonderem Maße erfüllen. Als Grundlage für die Bewertung dient ein Punktesystem.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung erklärt, soll das Hygienesiegel noch präsenter werden: "Hierzu wurde das Siegel überarbeitet und erstrahlt jetzt in neuem Design." In diesem Jahr wurden laut OA zirka 350 Betriebe, also fast zehn Prozent aller Karlsruher Lebensmittelunternehmen, ausgezeichnet.